Algérie: Plus de 4.500 commerçants réquisitionnés pour la permanence de l'Aïd El Fitr à Alger

Les commerçants concernés ont été informés par procès verbal de l'obligation de respecter la réquisition et signé la décision de permanence dont ils ont eu une copie, une sorte contrat entre eux et l'administration.

Cinq (5) minoteries et 9 laiteries seront également mobilisés pour assurer la permanence durant l'Aid El Fitr et répondre aux besoins des citoyens, a-t-il ajouté.

S'agissant des denrées alimentaires et des fruits et légumes, 2160 commerces sur 4275 activant dans la wilaya d'Alger sont réquisitionnés pour assurer la permanence, soit 50,53%, a-t-il encore indiqué.

Il a précisé que "la réquisition relative aux commerçants à cette occasion ne concerne pas toutes les activités mais se limite aux prestations nécessaires au citoyen durant cette période, à l'instar des épiceries, des commerces de fruits et légumes et des boulangeries".

Conformément à l'arrêté n 4191 du 20 mai dernier portant organisation de la permanence des commerçants et opérateurs économiques durant l'Aïd El Fitr, 4.595 opérateurs économiques et commerçants, sur un total de 8.779 dans la wilaya d'Alger, ont été réquisitionnés pour la permanence des deux jours fériés", a indiqué à l'APS, M. Dehar.

