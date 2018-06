Congo-Brazzaville: Enjeux politiques - L'opposition siégeant au gouvernement diluée dans une méga plate-forme électorale

Le nouveau regroupement politique, initié par le président Joseph Kabila, réunit toutes les composantes du gouvernement d'union nationale constitué par les forces politiques et sociales signataires de l'Accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016 et de l'Arrangement particulier du 27 avril 2017 avec, pour objectif déclaré, la conquête démocratique du pouvoir à tous les niveaux aux prochains scrutins.

Les membres du gouvernement se sont retrouvés, le 7 juin, à Kingakati, dans la périphérie est de Kinshasa, autour du chef de l'État, Joseph Kabila, qui a présidé la réunion conclusive de la retraite gouvernementale amorcée depuis le 12 avril dernier. Cette rencontre s'est articulée autour de l'audition du rapport du Comité stratégique mis en place pour évaluer le cheminement de l'équipe gouvernementale que pilote le Premier ministre, Bruno Tshibala. Il était aussi question de penser aux stratégies pour la réussite des actions futures en tenant compte des impératifs liés au processus électoral et à la poursuite de la reconstruction du pays par les Congolais eux-mêmes.

L'adoption du projet portant création d'une grande coalition politique électorale dénommée Front commun pour le Congo (FCC), tel que suggérée par le Comité de la retraite stratégique gouvernementale, demeure le point focal de cette réunion qui a eu le mérite de rassembler, autour du président de la République, toutes les sensibilités politiques faisant partie de la grande coalition gouvernementale.

L'idée de créer le FCC a donc été agréée par les participants qui ont souligné « l'impérieuse nécessité de cristalliser une synergie puissante des forces de la sagesse, de l'intelligence et du génie congolais sans exclusive d'aucune sorte afin de rendre possible dans la paix, la cohésion et l'unité, le développement autocentré et la stabilité au service des intérêts nationaux malgré diverses pressions extérieures ». Cette méga plate-forme électorale est censée « permettre à ses membres de participer, sur la base d'un programme commun, à la conquête démocratique du pouvoir à tous les niveaux aux prochains scrutins pour lesquels les membres de la coalition apporteront leur soutien à une candidature unique à l'élection présidentielle ».

En attendant la signature de la charte du FCC et les adhésions éventuelles à cette grande coalition électorale ouverte aux partis et regroupements politiques, aux personnalités indépendantes et à la société civile, les membres de la majorité présidentielle et de l'opposition siégeant au gouvernement en font d'office partie. La charte du FCC prône « l'identité et l'autonomie » des membres de la coalition gouvernementale qui, par ailleurs, restent « soumis à la discipline du groupe ». Initiée par Joseph Kabila Kabange qui en est l'autorité morale, cette nouvelle plate-forme entend brasser tous les Congolais, quelles que soient leurs tendances politiques afin « de dégager un consensus minimal pour sauvegarder les intérêts vitaux de la nation ».