Algérie: Fête nationale de l'artiste - Le comédien Hakim Dekkar redonne le sourire aux passionnés des planches

La manifestation, organisée pour célébrer la journée nationale de l'artiste, a constitué également l'occasion d'honorer l'artiste Hafiza Bechiri et le dramaturge Mohamed El Seghir Hadj Smain ainsi que les familles des défunts artistes Montasser Khelifi et Nadir Bouda.

Fidèle à son habitude, le fils de l'antique Cirta a créé sur les planches du théâtre régional "Mohamed Tahar Fergani", une belle ambiance mêlant humour et comédie, en abordant des sujets liés au vécu du simple citoyen, suscitant l'adhésion du public qui a interagi avec le comédien à coup d'éclats de rires et d'applaudissements nourris, preuve que ce monologue produit durant les années 1990 n'a pas pris une ride.

