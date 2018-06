Afrique: Soutien de la Commission européenne

La Commission européenne soutient le Sommet sur l'innovation en Afrique (AIS), qui se déroule du 6 au 8 juin à Kigali au Rwanda. Le Sommet vise à créer un environnement propice à l'innovation en Afrique. C'est la preuve de la présence, récemment, de Mme Maria Cristina Russo au lancement du Sommet à Kigali en tant qu'invitée spéciale.

Mme Maria Cristina Russo est directrice de la Coopération internationale à la Direction générale recherche et innovation depuis juillet 2013. Elle est chargée de promouvoir la coopération en matière de recherche et d'innovation avec des partenaires internationaux afin de renforcer l'excellence scientifique et l'attractivité de l'UE ; favoriser sa compétitivité industrielle ; s'attaquer aux défis sociétaux mondiaux; et soutenir les politiques extérieures de l'UE, y compris le commerce, le développement et l'élargissement.

Pendant les trois jours du Sommet, la Commission européenne organise un atelier sur la création d'opportunités pour la coopération en matière d'innovation entre l'Afrique et l'Europe; et une journée de sensibilisation «Horizon 2020 Info Day» pour partager avec les participants les opportunités de financement pour la coopération entre l'Afrique et l'Europe à travers Horizon 2020.