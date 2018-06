Tunisie: Les atouts du secteur de la santé

S'il est convenu de considérer que la Tunisie de l'après-révolution du Jasmin de 2011 est plutôt en passe de réussir sa transition démocratique, le pays peine en revanche à retrouver le dynamisme économique antérieur : le chômage reste à des niveaux trop élevés, l'endettement et l'inflation ne cessent de croître. Malgré ces difficultés, les économistes reconnaissent à la Tunisie cinq secteurs d'excellence : les TIC, l'agro-industrie, l'ingénierie du bâtiment, le tourisme et la santé.

Après une première partie axée sur la situation économique générale du pays, et sa mise en marche récente pour se projeter en Afrique -- perspective délaissée depuis une trentaine d'années, la conférence portera précisément sur ce secteur prometteur de la santé.

Biotechnologie appliquée à la santé

En ce domaine particulièrement, la Tunisie ne manque pas d'atouts, à commencer par un technopôle de 110 hectares, le Sidi Thabet Biotechpole, destiné à la recherche et au développement, à la formation et à la production dans le domaine de la biotechnologie appliquée à la santé et à l'industrie pharmaceutique.

Cette compétence tunisienne se concrétise aussi dans les activités de l'Institut Pasteur de Tunis, pionnier dans le domaine des biotechs, et dont le chiffre d'affaires a augmenté de 66 % entre 2011 et 2015, grâce à sa production de biomédicaments

En outre, il existe en Tunisie un potentiel très important dans le domaine des essais cliniques et le pays développe une politique active de coopération internationale dans ce domaine avec de nombreux pays : France, Maroc, Inde, Allemagne, etc.

Informer sur cette industrie tunisienne de la santé, l'un des secteurs d'avenir qui contribueront au redressement économique de la Tunisie, tel est l'objectif de la matinale du 20 juin prochain à l'Hôtel de l'Industrie.

A noter que parmi les organisateurs de cette journée figure, www.AfricaPresse.Paris, qui est l'agence d'information dédiée à l'actualité économique africaine dans la capitale française. Car Paris est aussi une capitale économique africaine : au fil des semaines, s'y succèdent des forums et colloques sur les pays africains, des rencontres pour le financement de leurs plans de développement, des coopérations et expertises institutionnelles, des montages de co-entreprises et PPP, etc. et cela dans tous les secteurs d'activité (numérique, énergies renouvelables, climat, santé, sécurité, éducation... ). Autant de réalités qui font de Paris l'une des capitales économiques les plus opérationnelles pour l'Afrique en devenir, notamment francophone.

Quant au Capp, qui est le Club Afrique de la presse parisienne, c'est une association nouvellement créée (J.O. des associations du 03/02/2018), dont l'objet est de témoigner et de contribuer à favoriser « les échanges de tous ordres -- économiques, culturels, géopolitiques et humanitaires -- entre la France et l'Afrique, ainsi qu'entre l'Europe et l'Afrique».

Convergence est une plateforme récemment créée de réseaux d'affaires et de recrutement (BtoB et RH) dans l'espace de l'AME (Afrique-Méditerranée-Europe).