Cote d'Ivoire: Demande d'acquittement de Gbagbo et Blé Goudé - Le droit a été accordé «exceptionnellement»

La requête en demande d'acquittement sera rendue le 20 juillet 2018 aux juges de la Cpi. La Cour a aussi ordonné au Procureur et au représentant légal des victimes de déposer leurs réponses respectives, selon les mêmes modalités, au plus tard le 27 août. L'audience, elle, s'ouvrira le 10 septembre à La Haye.

Selon Me Seri, « aucun des preuves du procureur Fatou Bensouda n'était de nature à établir la responsabilité de Blé Goudé » en ce qui concerne les faits qui lui sont reprochés, après 2 ans de procès effectif. Une raison pour laquelle, la défense ajoute-t-il, a estimé qu'il fallait demander l'autorisation au juge de lui accorder le droit d'introduire une requête en vue d'obtenir l'acquittement. Insistant qu' « en réalité ce n'est pas une mesure qui est prévue formellement ». Et par conséquent, l'avocat précise que « c'est assez exceptionnel » que ce droit a été accordé par les juges en cours de procès. « Nous sommes heureux et très fiers », s'en réjouit Me Séri Zokou.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.