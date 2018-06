Sénégal: Sidiki Kaba lance les travaux de construction de la mosquée de Tamba Socé

Selon Sidiki Kaba, Tamba Socé et Kothiary Nding concentrent environ 30.000 habitants obligés de parcourir trois à quatre kilomètres pour se rendre à la mosquée la plus proche de leur quartier.

"Pour concrétiser cette vision du président de la République, nous essayons de réaliser des édifices religieux à Tambacounda en choisissant les quartiers qui en ont le plus besoin. C'est le cas des quartiers Tamba Socé, Kothiary Nding et Pont", a-t-il expliqué en présence de l'imam de Tambacounda, Thierno Souleymane Agne, d'un représentant du khalife de Médina Gounasse et de plusieurs notables.

Tambacounda — Le ministre des Affaires étrangères, Sidiki Kaba, a lancé dimanche les travaux de construction de la mosquée du quartier Tamba Socé, situé dans la commune de Tambacounda (est), l'édifice religieux devant être livré dans six mois au plus tard.

