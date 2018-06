Ile Maurice: Vaches étripées à Grand-Gaube - «Bizin bann profésionel sa»

Le bilan ne cesse de s'alourdir. À samedi 9 juin, on dénombrait 86 victimes d'accidents. Selon Statistics… Plus »

Traumatisé depuis, Dyano Berthelot ne parvient plus à fermer l'œil. Il fait le va-et-vient entre sa maison et sa ferme durant la nuit pour surveiller ses sept vaches restantes. «Landrwa-la pa sékirizé, li inpé élwagné ek bann lakaz ek péna ni alarm ni kaméra laba», confie l'éleveur. Celui-ci ne parvient pas à digérer ce qui est arrivé à ses vaches. Financièrement, cette boucherie lui aura coûté Rs 200 000, voire plus.

«Il ne restait que la tête et les entrailles sur place. Bizin bann profésionel sa», explique l'éleveur, dépité. Cela fait dix ans qu'il exerce ce métier et il n'avait encore jamais vu un tel acte de barbarie. L'incident s'est produit dans la nuit du 4 juin.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.