Sénégal: Sommet du G7 à Québec - Macky Sall annonce d'importantes mesures pour les émigrés

Il les a exhorté à sauvegarder ce lien, avant d'expliquer à la communauté sénégalaise les initiatives prises dans le cadre des industries extractives, des énergies gazières et pétrolières, les préparatifs du gouvernement pour consolider ces dispositions et pour poursuivre le dialogue social, politique et religieux. Macky Sall a salué la contribution du forum civil relative au COS-Petrogaz. Il a rappelé le lancement du dialogue sur le pétrole et le gaz qui aura lieu le 12 juin prochain.

Dans une salle de conférence pleine à craquer, plus de dix-huit orateurs issus de toutes les sensibilités associatives ont posé des questions et salué les programmes de l'Etat. Pour les étudiants, la poursuite des efforts du gouvernement pour l'effectivité de la carte universitaire, la dotation, l'octroi de conditions d'études optimales seront poursuivis.

