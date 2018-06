Cote d'Ivoire: Victime de malveillance, Orange suspend le déploiement de la fibre à Abidjan

Olivier Yjjou, le directeur des services d'Orange Côte d'Ivoire se dit troublé : « Je n'ai aucune explication, c'est soit du sabotage ou du vol mais vous voyez ce sont des coffrets professionnels, ça ne se vend nulle part, ce ne sont pas des boîtes à cadeaux, des boîtes à bijoux, c'est vraiment du matériel professionnel. Pour nous c'est une situation intolérable, nous sommes incapables d'assurer la qualité de services à nos clients et quand vous voyez ces destructions, parce que quand vous voyez les câbles comment ils ont été saccagés, donc non seulement il y a des vols, mais il y a du saccage des chambres, c'est vraiment du vandalisme. »

Une série d'étranges incidents se sont produits chez Orange Côte d'Ivoire, le premier opérateur du pays avec ses 13,5 millions d'abonnés. Après un incendie probablement criminel qui avait perturbé pendant plusieurs semaines ses services internet et téléphonie à Abidjan, l'entreprise assure avoir été la cible de plusieurs « vols et sabotages » de ses infrastructures ces derniers jours. Elle a annoncé la suspension du déploiement de la fibre optique dans la capitale.

