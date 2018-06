Cote d'Ivoire: Municipales 2018 - Hamed Bakoyoko, prochain maire d'Abobo !

« Le Ramadan mois béni de repentance, de pardon et de piété ». C'est le thème de… Plus »

Candidate à l'investiture de son parti pour les municipales, Jeanne Peuhmond n'a pas vu d'un mauvais œil ce choix. Au contraire, elle estime que cela vient comme « un signal fort de la direction à l' endroit de nos, militantes et militants d'Abobo qui avaient besoin de la présence à leurs côtés d'un leader généreux, constamment à l'écoute de leurs préoccupations et soucieux de leur bien-être. »

Mieux le ministre d'Etat, ministre de la Défense a été désigné tête de liste du parti aux municipales 2018 dans la commune d'Abobo. Les deux candidats favoris d'Abobo et constamment présents sur le terrain depuis de nombreuses années, Jeanne Peuhmond et Yéo Klotioman ont apporté leur soutien aux choix du candidat du parti.

