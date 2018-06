Cote d'Ivoire: Santé et Sécurité sur la route - LafargeHolcim et l'OSER récompense trois groupes scolaires

« Le Ramadan mois béni de repentance, de pardon et de piété ». C'est le thème de… Plus »

En 2017, 600 décès sont survenus à l'issue d'accident de la route. La caravane « Ecoliers sécurisés sur la Route » a été lancé le 07 mars par LafargeHolcim Côte d'Ivoire afin d'augmenter le niveau de vigilance des élèves et contribuer à la réduction des accidents de la route , dont les piétons et une grande majorité d'enfants, représentent 50% des victimes.

Durant 3 mois, les enseignants des groupes scolaires de Vridi 3, Vridi Canal et Cité du port et leurs élèves ont pu être formés par les agents de l'Oser sur les bonnes pratiques en matière de sécurité routière. Une compétition inter écoles sous forme de questions/réponses a permis aux jeunes apprenants de confronter leurs connaissances par la suite.

Copyright © 2018 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.