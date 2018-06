Algérie: "Cinq nouveaux théâtres en cours de réalisation pour renforcer le quatrième art"

Le ministre de la Culture s'est rendu au chevet du poète Athmane Loucif, à l'hôpital Bachir Bennacer, pour s'enquérir de son état de santé déclarant que cette visite constitue "une considération à un poète et un intellectuel engagé en faveur de sa patrie et de l'humanité".

Le ministre qui a rappelé que "le projet du théâtre de Biskra a été revu et corrigé notamment dans des volets artistiques" a souligné que cette structure sera équipée et réceptionnée "avant la fin de l'année en cours" mettant en avant l'apport de ce théâtre dans la promotion du quatrième art.

Au cours de son inspection du chantier du théâtre régional de Biskra, dans le cadre d'une visite de travail entamée dans la soirée, le ministre a précisé qu'à côté du théâtre de la capitale des Ziban, quatre autres structures similaires sont en chantier dans les wilayas de Jijel, Naâma, Laghouat et Ain Defla. Il a, dans ce contexte ajouté que ces infrastructures culturelles ont atteint "une cadence avancée" soulignant que ces théâtres sont en mesure "d'appuyer le mouvement théâtral et culturel dans le pays".

