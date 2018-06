Algérie: Nécessité d'octroyer aux établissements hôteliers la gestion des plages limitrophes

Il a estimé, à ce propos, que l'investissement touristique constitue "l'un des principaux piliers " pour le développement du secteur et la réussite de la saison estivale, dans la mesure où "le gouvernement a œuvré à la création d'un climat favorable à l'investissement, à travers l'accompagnement des investisseurs privés en leur octroyant du foncier et un nombre d'avantages ayant permis d'enregistrer un important programme d'investissement".

Pour garantir la réussite de la saison estivale 2018, le ministre a révélé qu'il avait adressé des instructions aux Directeurs du Tourisme pour "intensifier les opérations de contrôle des établissements touristiques et hôteliers et œuvrer à rattraper le retard accusé dans la réalisation des infrastructures d'accueil et d'hébergement, en encourageant l'investissement privé".

S'exprimant lors de la rencontre nationale pour la préparation de la saison estivale, organisée par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, au palais des Nations, M. Benmessaoud a indiqué qu'il "est devenu nécessaire d'octroyer aux établissements hôteliers le droit de concession pour la gestion des plages limitrophes conformément à un cahier des charges définissant leurs obligations", afin d'atteindre le niveau de "professionnalisme dans la gestion de ces plages et promouvoir le service touristique".

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.