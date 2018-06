Algérie: Tourisme - Un plan d'action spécial pour la saison estivale

- Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a annoncé, samedi à Alger, un plan d'action pour la saison estivale 2018 en vue de relancer le tourisme en tant que secteur productif sur lequel il faut miser.

Dans une allocution prononcée à l'ouverture d'une rencontre nationale consacrée aux préparatifs de la saison estivale, organisée au siège de son département ministériel en présence des ministres du Tourisme, Abdelkader Benmessaoud, de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab et de la Culture, Azeddine Mihoubi, M. Bedoui a fait savoir que son secteur a élaboré, en coordination avec les autres départements ministériels et les différents intervenants, "un plan d'action pour la saison estivale 2018 visant à réunir les conditions nécessaires à la réussite de cette saison et à relancer le tourisme en tant que secteur productif, sur lequel il faut miser comme alternatif économique, passant par la valorisation des biens des collectivités locales en vue d'en augmenter les revenus".

Soulignant les efforts de son secteur pour "une implication efficace des collectivités locales et la consolidation de leur attractivité à travers la valorisation du potentiel touristique des communes, notamment côtières", le ministre a mis en avant "le rôle des collectivités dans la promotion de l'investissement touristique".

Evoquant l'installation de la Commission nationale chargée du suivi de la saison estivale, présidée par le Secrétaire général du ministère de l'Intérieur et comprenant les secteurs de la Défense nationale, des Travaux publics, de l'Agriculture et de la culture, M. Bedoui a estimé que cela a permis "une coordination au plus haut niveau pour éradiquer toutes les entraves enregistrées au niveau de 14 wilayas côtières".

Le ministre de l'Intérieur a tenu à préciser que la politique touristique de l'Algérie reposait sur la garantie de l'accès libre et gratuit aux plages et la liberté totale pour l'estivant d'utiliser ses propres équipements de plage ou de les louer au niveau de ces espaces, mettant en exergue la nécessité de veiller à ce que les prix de location soient affichés et les parking très bien organisés.

Il a appelé, à ce propos, les walis à consolider le rôle des commissions de sécurité dans les wilayas côtières pour faire face aux squatteurs de plages et mettre un terme à tout dépassement en vue de protéger les droits et acquis des estivants et préserver ces espaces qui sont, par la force de la loi, la propriété des citoyens.

Concernant la sécurisation de la saison estivale, le ministre a fait état de la réactivation du "Plan bleu" de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) et du "Plan dauphin" pour lequel le Commandement de la Gendarmerie nationale a mobilisé 20.000 éléments afin de garantir la sécurité des citoyens et de leur biens au niveau de 417 plages autorisées à la baignade.

Lors de cette rencontre via visioconférence qui a vu la présence d'environ 220 participants représentant les différents organismes, ainsi que des responsables de wilayas et de wilayas déléguées , le ministre a appelé les walis et les collectivités locales à garantir la réussite de la saison estivale, en vue de "renforcer le rôle des bureaux d'hygiène, préserver la beauté des collectivités et veiller à l'intensification des analyses physico-chimiques et bactériologiques de l'eau de mer, afin d'éviter les maladies transmissibles, ainsi que l'intensification des opérations de contrôle au niveau des locaux commerciaux, des restaurants et des hôtels pour prévenir des intoxications alimentaires".

Dans ce cadre, le ministre de l'Intérieur a révélé le lancement de la 1re édition des caravanes de sensibilisation à la propreté de l'environnement, placée sous le slogan "Ensemble pour construire un environnement propre et une Algérie belle", en veillant à l'installation des colonies de vacances au profit des familles venant des régions du Sud et des Hauts-plateaux, d'autant plus qu'un montant de 300 millions DA en a été consacré, au titre de cette saison.

Appelant, dans ce sens, les walis à coordonner entre eux pour créer plus de colonies dans un cadre de coopération entre les wilayas du littoral et celles des Hauts-plateaux et du Sud, et à veiller à la réouverture des centres de vacances, des maisons de jeunes et des centres d'hébergement en accordant une importance particulière aux piscines tout en veillant à leur réouverture, M. Bedoui les a exhorté à l'exploitation de toutes ces infrastructures fermées dans le cadre du partenariat public-privé.

Le ministre a appelé, en outre, à "aplanir tous les obstacles auxquels peuvent se heurter les investisseurs et à veiller au renforcement de la coopération et de la complémentarité entre les différents secteurs en rapport avec celui du tourisme".

Dans ce cadre, M. Bedoui a fait part de l'organisation d'un concours pour la sélection de la meilleure plage au cours de cette saison, selon des "critères bien établis" et pour assurer un suivi sur le terrain à l'échelle locale, il a été décidé l'installation d'un administrateur de plage au niveau des plages autorisées à la baignade.

Le ministre a exigé des walis d'assurer " les conditions nécessaires et adéquates pour l'ouverture de nouvelles plages à travers l'aménagement des accès et l'éclairage public alimenté en énergie solaire et veiller à la décoration des communes côtières".

Lors du débat qui a suivi son intervention, le ministre de l'Intérieur a instruit les membres de la Commission intersectorielle chargée de la préparation et du suivi de la saison estivale, de la nécessité de revoir les décisions de fermeture de 210 plages au niveau du littoral et les a également enjoint d'effectuer des visites sur le terrain, en vue d'identifier les causes de la fermeture, jugeant " irraisonnable" la fermeture de tout ce nombre de plages.

Il a également ordonné les walis d'œuvrer à la récupération et l'exploitation des centres de vacances fermés qui relèvent des entreprises publiques.

Après avoir recommandé à la Commission de mettre en place un mécanisme de suivi de la mise en œuvre des résultats de cette rencontre nationale, le ministre de l'Intérieur a salué les efforts des corps de sécurité, à leur tête, l'Armée nationale populaire (ANP), qui œuvrent à assurer une saison estivale "calme et sécurisée".