"Je tiens à porter à la connaissance de la population ivoirienne que les contrôles et les inspections se feront par les agents des services vétérinaires sur toute l'étendue du territoire national du 11 au 13 juin 2018 comme d'habitude et aussi tous les autres jours à venir dans tous les abattoirs et les établissements traitant de ces denrées", a indiqué, dans un communiqué, le directeur des services vétérinaires, Dr Kouadio Adaman.

Qui réagissait suite à des informations circulant depuis le vendredi 8 juin 2018, invitant les ivoiriens à faire leur stock d'aliments, car les agents vétérinaires ne feront pas d'inspections dans les abattoirs et les poissonneries du 11 au 13 juin 2018.

"Le directeur des Services Vétérinaires voudrait démentir cette information" répond Dr Kouadio Adaman.

Le ministère des Ressources Animales et Halieutiques, soucieux du bien-être de la population, saisit cette occasion pour rassurer la population ivoirienne, que toutes les dispositions utiles sont prises pour que les denrées animales et d'origine animale livrées à la consommation soient rigoureusement inspectées et contrôlées à tous les stades de production et transformation avant leur livraison à la consommation, souligne la note dont Fratmat.info a reçu copie .

Le directeur des services Vétérinaires appelle la population à la vigilance afin de se soustraire de ces rumeurs sans fondement. Et demande surtout la collaboration de tous les acteurs afin de faciliter le travail au quotidien des agents des services vétérinaires qui assurent l'inspection et le contrôle des denrées animales et d'origine animale sur tout l'étendue du territoire national afin de protéger la santé de la population comme cela a toujours été.