Cote d'Ivoire: Élections locales - Le camp Sangaré isolé ?

D'ordinaire suivie pas plusieurs partis ou personnalités de l'opposition, la branche FPI incarnée par Abdoudrahamane Sangaré, sous le couvert de EDS, semble perdre peu à peu certains soutiens.

C'est le cas avec les questions de révision de la liste électorale et les élections locales.

Ils avaient mené ensemble la bataille contre la révision constitutionnelle et le maintien de la Commission électorale indépendante (CEI) dans sa forme actuelle avec Youssouf Bakayoko à sa tête. On les avait même vu mener des meetings et autres marches ensemble.

Mais les partenaires d'Ensemble pour la démocratie (EDS) et Aboudrahamane Sangaré ne parlent plus le même langage. Les premiers souhaitant changer de stratégie quand le second préfère persister dans le boycott. Lire la suite