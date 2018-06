Tunisie: Vers l'élaboration d'un plan d'action

Créée en vertu d'un décret gouvernemental en 2015, la Commission est composée de 19 membres représentant les ministères et les structures nationales chargés de la lutte contre le terrorisme. La Commission se charge de l'élaboration des programmes et politiques dans le domaine de lutte antiterroriste.

Pour Mokhtar Ben Nasr, colonel-major à la retraite, le plan d'action de la Commission s'articule, durant la prochaine étape, autour de l'évaluation des moyens matériels et humains dont elle dispose et sa méthode de travail.

Il s'agit également, a-t-il ajouté, d'activer la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme à travers la mise en place de programmes et de mécanismes de coordination avec tous les représentants des départements ministériels membres de la Commission. Le but est aussi de mettre en relief, au niveau international, les efforts concluants consentis en matière de lutte contre le terrorisme.

D'après Mokhtar Ben Nasr, l'accent sera mis sur les réalisations accomplies jusqu'à présent et la stratégie nationale à mettre en œuvre dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme.

