Tunisie: L'Espérance piste Farid Mellali

Karim Laâribi pisté par trois clubs italiens

Trois clubs pistent le milieu de terrain international tunisien de Cesena (2e division), Karim Laâribi, selon le site Totop.

Il s'agit de Parme, revenu en première division, Spal et Empoli.

La Roma veut fondre sur Wahbi Khazri

À quelques jours du match d'ouverture de la Coupe du monde, à laquelle il participera pour la première fois avec la Tunisie, Wahbi Khazri (27 ans, 37 sélections) ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir en club. Auteur de neuf buts en 24 matches de Ligue 1 cette saison, l'avant-centre rennais est encore sous contrat pour deux ans avec Sunderland, relégué en troisième division.

Rennes, qui l'a accueilli en prêt cette saison, aimerait le conserver. «Aujourd'hui, la balle est entre les mains de Wahbi», a répondu Olivier Létang, le président du club breton, au Parisien: « Il a une proposition du club qui, pour Rennes, est une très belle offre.

Nous sommes en concurrence avec des clubs qui ont une surface financière plus importante. Mais on ne peut pas jouer avec l'institution et on a besoin de savoir vite si le joueur a envie de faire partie de ce projet», a-t-il lancé. Cependant, bien que courtisé par l'Olympique Lyonnais, l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice, l'attaquant tunisien Wahbi Khazri est devenu également une cible prioritaire pour l'AS Monaco. En effet, le joueur, qui sera de retour à Sunderland après une saison de prêt avec le Stade Rennais, ne devrait pas rester en Angleterre d'autant plus que son club vient d'être relégué en 3e division. Selon la presse britannique, le club de la principauté a contacté Sunderland pour tenter de s'attacher les services de Khazri en prévision de la prochaine Ligue des champions. Rappelons que l'international tunisien a joué une saison pleine avec Rennes avec à la clé 11 buts et 4 passes décisives. Maintenant, la nouvelle donne est relative à l'entrée en lice de la Roma. D'après la presse italienne, «La Louve» pourrait recruter le buteur de Rennes en cas d'échec du transfert de Ziyech. A suivre.

USBG: Khatoui de retour ?

Après la démission de son entraîneur Samir Sellimi, l'Union Sportive de Ben Guerdane pourrait récupérer Chokri Khatoui comme entraîneur. Le retour de Khatoui, actuellement à la tête de la sélection olympique, est tributaire de l'accès de l'homme d'affaires Ammar Meftahi à la présidence du club.

Ahly Djeddah en négociation avec Syam Ben Youssef

Des médias saoudiens ont confirmé que le club saoudien Al Ahly SC est entré en négociations avec l'international tunisien Syam Ben Youssef. Si les négociations évoluent, Ben Youssef évoluera avec Al Ahly la prochaine saison. Notons que Ben Youssef évolue avec le club turc Kasımpaşa Spor Kulübü depuis la saison dernière. Il a aussi porté les couleurs de l'Espérance de Tunis et de Caen.

Yassine Meriah à tout prix !

L'Espérance Sportive de Tunis aurait placé deux défenseurs tunisiens en tête de liste de ses objectifs au cours de ce mercato estival.Les dirigeants espérantistes auraient engagé des discussions avec les deux internationaux tunisiens Syam Ben Youssef et Yassine Meriah. L'Espérance de Tunis cherche à renforcer sa défense avant son retour sur la scène africaine avec les matches de la deuxième journée de la phase des poules de la Ligue des champions.

Ce faisant, le défenseur central de la sélection tunisienne, Yassine Meriah, finirait par rejoindre un club russe. Le Lokomotiv Moscou s'apprête à proposer 12 millions de dinars au Club Sportif Sfaxien pour s'attacher les services du joueur en question. Le transfert pourrait être effectué avant le début de la Coupe du monde.

Et ce n'est pas fini ! Le FC Porto (Portugal) est aussi intéressé par Meriah.

Akaïchi reste à Al Ittihad

Ahmed Akaïchi ne sera pas placé sur la liste des partants d'Ittihad Jeddah. En effet, son nouvel entraîneur Ramon Diaz ne l'a pas inclus dans la liste des quatorze joueurs qui vont être cédés durant le mercato d'été.

Chaker Regai rejoint Ali Ayari à Al Kawkab

Le club de deuxième division en Arabie Saoudite, qui s'est attaché les services du gardien Ali Ayari, vient d'annoncer la signature d'un autre joueur. Il s'agit du milieu de terrain, Chaker Regai. Agé de 31 ans, le joueur s'est engagé pour une saison renouvelable. Regai avait auparavant porté les maillots de l'Espérance de Zarzis, du Club Africain et de l'Espérance de Tunis.

CSS: deux joueurs prolongent

Après avoir fixé la liste des joueurs partants, le Club Sportif Sfaxien se penche depuis quelques jours sur les prolongations des contrats des meilleurs éléments. Ainsi, le gardien de but, Aymen Dahmem, et le milieu de terrain, Mohammed Ali Trabelsi, se sont engagés jusqu'au mois de juin 2023. Le Club Sportif Sfaxien a aussi annoncé l'engagement d'un jeune milieu de terrain. Ce joueur, Alain Mselmani, est titulaire de la double nationalité tunisienne et japonaise et il a été formé aux jeunes sections du Paris-Saint Germain. La formation sfaxienne a signé un contrat de cinq ans avec Alain Mselmani.

Maher Hannachi signe officiellement à l'ESS

Annoncé à l'Etoile Sportive du Sahel depuis quelques semaines, le milieu de terrain polyvalent Maher Hannachi a finalement signé un contrat de deux saisons au profit de l'ESS. Le joueur de 34 ans rejoindra les entraînements de sa nouvelle équipe suite à un commun accord avec le Club Sportif Sfaxien, vu que son contrat avec le CSS devait arriver à son terme le 30 juin courant.