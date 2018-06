Tunisie: Maher Guizani, nouvel entraîneur de l'OB

Par ailleurs, le staff technique de l'Espérance Sportive de Tunis a décidé d'accorder une période de repos d'une semaine aux internationaux et internationaux olympiques : Moez Ben Cherifia, Khalil Chammam, Amine Meskini et Mohamed Ali Ben Romdhane.

La Ligue nationale de football professionnel a organisé une soirée pour récompenser les vainqueurs de la saison 2017-2018 en Ligue 2. Au cours de cette soirée, l'équipe type de la saison, le meilleur entraîneur, le meilleur buteur, le meilleur joueur (fair-play) et le meilleur gardien de but ont été révélés. Le CS Hammam-Lif et l'US Tataouine, qui ont assuré leurs places en Ligue 1 la saison prochaine, ont été honorés à l'occasion de cette soirée qui a débuté à 22h00.

La Fédération tunisienne de football a annoncé que la première journée de la saison 2018/2019 de la Ligue 1 professionnelle aura lieu le dimanche 19 août prochain. Le calendrier sera établi selon les programmes de la sélection tunisienne et des représentants tunisiens. Rappelons que deux clubs participent à la Ligue des champions d'Afrique et trois prendront part au championnat arabe des clubs champions.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.