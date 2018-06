Tunisie: C1, mode d'emploi !

Des renforts s'imposent avant la reprise de cette joute dans les trois compartiments.

A notre avis, il faut un autre gardien pour remplacer Moez Ben Chrifia qui a perdu le goût de jouer après son écart du Mondial. On parle de l'actuel gardien du onze national Moez Hassen. Ce dernier est bien parti pour renforcer l'effectif espérantiste. Il fait aussi un arrière central de gros calibre, et ce, pour consolider ce secteur toujours vulnérable. Derbali, en dépit de son courage, doit céder sa place à Mbarki, complètement rétabli. Le milieu de terrain est actuellement assez riche avec la présence de Kom, Moncer Coulibaly, Chaâlali, Ben Romdhane, mais pas assez constant, il faut un régisseur de haut niveau. Saâd Bguir devra plier bagage et rentrer à Gabès pour renforcer la Stade Gabésien. Dommage, il n'a pas réussi à s'imposer. On parle du retour de Ferjani Sassi.

Du beau linge en attaque !

En attaque, Badri et Blaïli sont toujours égaux. Ce duo a assez de qualités techniques pour menacer n'importe quelle défense, mais c'est au niveau de l'avant-centre que le bât blesse. En effet, Khenissi et Jouini ne sont plus percutants. A notre avis, il faut recruter un attaquant étranger, comme Njang ou Malitoli pour gagner la Ligue des champions.

De toutes les façons, Hamdi Meddeb et son staff technique sont conscients des défaillances de leur effectif et sont déjà en pourparlers avec des joueurs de qualité pour renforcer l'effectif de l'équipe seniors qui en a besoin pour entamer la reprise dans de bonnes conditions.