Angola: Le changement dans le leadership du MPLA vise à renforcer la démocratie

Dans le même temps, les activistes ont été informés du calendrier du processus de préparation du 6ème congrès, du projet de résolution sur le programme de travail proposé, de la convocation et de la tenue du congrès et d'un programme d'hommage au président du parti

Selon lui, qui s'est révélé optimiste quant à l'achèvement de la transition politique pacifique et ordonnée dans la direction du parti, ce qui aura lieu au Congrès en septembre fait partie des ajustements politiques et organisationnels déjà en cours dans les structures du MPLA. Il a dit que les transformations politiques dans la direction du parti constituent, outre le changement de gouvernance, une étape historique et un moment de réaffirmation de l'engagement social de l'organisation partisane. João Baptista Kussumua a dit espérer qu'après le congrès de cette année, le MPLA, avec les idéaux du passé, relancera sa mission pour garantir le développement du pays. Jorge Inocêncio Dombolo, coordinateur du groupe de suivi du secrétariat du bureau politique du comité central à la province de Huambo, a assisté à la 6ème session plénière extraordinaire.

