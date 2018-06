Angola: Les étudiants veulent poursuivre des études supérieures à Bengo

Caxito — Les jeunes de la province de Bengo demandent au Gouvernorat provincial de construire un Institut Supérieur avec des cours dans le domaine technique pour permettre aux étudiants de l'Institut Polytechnique de continuer leur spécialité sur place.

Cette recommandation est incluse dans les conclusions du Forum d'Audit à la Jeunesse, qui s'est déroulé à Caxito, sous l'égide du Conseil Provincial de la Jeunesse (CPJ), sous le slogan «La jeunesse insérée dans la vie active, avenir garanti».

Les participants justifient la demande par le fait que les étudiants de l'Institut Moyen Polytechnique trouvent des difficultés de poursuivre leur spécialité, étant forcés à quitter la province de Bengo vers d'autres régions du pays pour atteindre cet objectif.

Dans le forum, les jeunes de Bengo ont recommandé la création de bibliothèques dans toutes les communes, l'amélioration des critères de remise de crédits ou tout autre bénéfice pour les jeunes.

Parmi les recommandations issues de la réunion, il y a encore la révision des formes d'admission des marchés publics, la création d'une commission d'attribution des parcelles de terrain pour l'auto-construction aux jeunes et la tenue d'autres réunions pour la présentation et la diffusion des programmes et actions du gouvernorat provincial.

Aux jeunes, le forum a recommandé de s'abstenir de mauvaises pratiques, en particulier la consommation excessive d'alcool et de drogues, la délinquance, ainsi qu'une plus grande participation aux programmes gouvernementaux, présentant des problèmes et des solutions.

Le Forum d'audit à la jeunesse visait à analyser le degré de mise en œuvre du plan national de développement de la jeunesse 2014-2017 dans la province de Bengo.