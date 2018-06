Angola: L'ERCA réaffirme les conditions de la création de la commission de portefeuille et d'éthique

L'ERCA est composée de membres du gouvernement et de trois partis avec une plus grande représentation à l'Assemblée nationale.

Le responsable annoncé la construction des bureaux de l'ERCA dans toutes les provinces du pays, visant la proximité des médias publics et privés locaux et à contrôler de manière générale les contenus diffusés par ces moyens.

Il a dit qu'il était essentiel pour le bon fonctionnement de la classe, la formation technique et professionnelle des journalistes, assurant que dans l'avenir, seuls les licenciés en Communication Sociale, les détenteurs d'une formation supérieure dans une autre branche de la science ou ceux qui ont fréquenté un cours de techniques de journalisme de plus de six mois pourraient exercer la profession.

Il a assuré que les journalistes des médias publics et privés disposeront d'un portfolio professionnel, pour exercer une activité journalistique dans le pays, étant à cet effet prévu la création d'une commission de portefeuille et d'éthique.

