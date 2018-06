Angola: Des attachés militaires s'informent sur le fonctionnement de Catoca

L'Association des Attachés militaires accrédité en Angola, pendant trois jours de travail dans la province de Lunda Sul, a été reçue par le gouverneur, Everson Kaputu a visité le commandement de la troisième division d'infanterie de la région militaire de l'Est, la ferme piscicole localisée dans la commune de Mona Quimbundo et le Roi Mwatxisengue Wa Tembo.

Il a fait remarquer que Catoca est la quatrième plus grande mine au monde, le cinquième plus grand producteur de diamants au monde et le plus important contribuable du secteur des diamants, avec un chiffre d'affaires annuel de 700 millions de dollars.

La délégation, dirigée par le capitaine de mer et de guerre, l'attaché Thomas Burtchery, a été reçu par le directeur adjoint de la Société Minière de Catoca, Antonio Galiano, qui leur a transmis l'information au sujet de la grande importance de la mine pour l'économie de l'Angola et la responsabilité sociale de l'entreprise dans la région.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.