Algérie: Exportation future de l'énergie électrique algérienne à des pays voisins

Cette démarche a été envisagée suite au relèvement de la couverture nationale en énergie électrique à 99 % actuellement, contre pas plus de 30% en 2000, a- t-il ajouté, affirmant la volonté du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, depuis son investiture, à relier l'ensemble des régions du pays, dont le Grand sud, aux réseaux d'électricité et de gaz naturel afin d'améliorer le cadre de vie des citoyens.

"Dans un premier temps, nous comptons nous lancer, durant les années à venir, dans l'exportation de l'énergie électrique vers la Libye (3000 Mgwt) et la Tunisie (300 Mgwt)", a indiqué Guitouni lors d'une visite d'inspection d'un nombre de projets relevant de son secteur à Blida, signalant une action, en cours, en vue de la réalisation et du renforcement des réseaux de transport de cette énergie de l'Algérie vers ces deux pays.

