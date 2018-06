Algérie: Ramadhan - Large mouvement de solidarité traduisant les valeurs d'entraide

- A l'instar des années précédentes, le Ramadhan 2018 s'est caractérisée par un large mouvement de solidarité à travers de nombreuses actions caritatives, dont des tables d'Iftar collectif organisées sur l'ensemble du pays, une tradition qui prend de l'ampleur, année après année et qui traduit les valeurs d'entraide et de vivre ensemble en paix, ancrées dans la société algérienne.

Limitée auparavant au Croissant rouge algérien (CRA) et à quelques bienfaiteurs, l'action caritative a pris de l'ampleur, durant les dernières années, notamment cette année qui a vu la participation d'entreprises, d'organisations et d'associations ayant opté pour l'Iftar des jeûneurs en espérant la récompense divine et en consacrant les valeurs du bien et de l'altruisme. Des couples, des étudiants, des travailleurs, tous bénévoles, ont fait le choix de laisser leurs familles et proches pour servir les jeûneurs, les voyageurs, les démunies te les nécessiteux.

Comme à leur habitude, les jeunes des Scouts musulmans algériens (SMA) et du Croissant rouge algérien (CRA) ont mis à profit le Ramadhan pour intensifier et étendre leurs activités de solidarité allant jusqu'à frapper aux portes des pauvres et des nécessiteux pour atteindre un plus grand nombre, et contribuant ainsi à la promotion de la culture de la solidarité et le renforcement de la cohésion sociale.

Dans ce cadre, le Croissant rouge a organisé une caravane de solidarité qui a sillonné durant deux jours environ 1000 kilomètres pour atteindre dans les régions du sud et isolées quelque 350 familles, y compris les nomades.

Pour leur part, les services de la Sûreté nationale ont choisi certains points de l'autoroute, comme l'axe Dar El Beida - Ben Aknoun, pour planter des tentes blanches abritant de tables d'Iftar au profit des usagers de la route, incarnant ainsi le slogan "La police au service du citoyen".

Par ailleurs, la ferveur caritative du Ramadhan s'est traduite également par des actions de solidarité en direction des migrants africains et arabes, contraints par des conditions sécuritaires et la dureté de la vie dans leur pays à venir en Algérie, et ce en concrétisation du principe du vivre ensemble en paix, auquel l'ONU a consacré la journée du 16 mai à l'initiation de l'Algérie.

== Des Algériens et des étrangers partagent l'Iftar ===

Parmi les action de solidarité les plus remarquables en ce mois sacré, il y'a lieu de citer l'organisation d'Iftar collectif comme celui organisé par l'Association "Kafil El Yatim" (le parrain de l'orphelin) le 24 mai dernier au stade de Mustapha Tchaker (Blida) au profit de 6.000 personnes, orphelins et veuves pour la plupart.

Dans ce contexte, la commune d'Alger-centre a organisé un iftar à la place Audin pour près de 1000 personnes dont des étrangers, un geste à travers lequel les organisateurs ont démontré que "le vivre-ensemble est une valeur ancrée dans l'esprit des Algériens".

Cette initiative a été largement saluée par de nombreux jeûneurs se trouvant loin des leurs, comme des étudiants et des ressortissants étrangers .

Dans ce même élan de solidarité et de communion, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar à la résidence universitaire Bab Ezzouar 5 (Alger) où il a partagé un Iftar avec des étudiants étrangers issus de 40 pays frères et amis, qui poursuivent leurs études dans les différentes universités du pays.

Dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, des citoyens ont organisé un Iftar à la mémoire des martyres du crash aérien de Boufarik, en coordination avec des éléments des SMA auquel ont pris part plus de 450 personnes.

A cette occasion, plusieurs familles nécessiteuses ont bénéficié de couffins distribués chaque Ramadhan par les pouvoirs publics afin d'aider cette frange, alors que d'autres ont bénéficié de "Ouziaa", une tradition solidaire ancrée certains villages, illustrant un héritage social riche en traditions authentiques.

Dans ce sillage, le gouvernement a consacré 8.4 milliards DA afin d'assurer la distribution de 2 millions couffins et 6 millions repas chauds à travers 1300 restaurants.

Par ailleurs, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika a instruit le gouvernement de prendre les dispositions nécessaires pour que cesse le recours à la distribution du couffin de ramadhan, et que cette action de solidarité de l'Etat soit réalisée dès l'année prochaine à travers des allocations financières décaissées par chèque ou par monétique.

A l'approche de l'Aid El Fitr, le ministère de Solidarité nationale et nombreuses associations ont lancé d'intenses actions caritatives et de bénévolat notamment la circoncision des enfants à partir de la deuxième moitié du mois sacré, la distribution de vêtements aux enfants des familles nécessiteuses et l'organisation des visites aux malades dans les hôpitaux.