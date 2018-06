Cote d'Ivoire: Ramadan 2018/Nuit du destin - Mariatou Koné aux côtés de la communauté musulmane ivoirienne de France

La Ministre de la Femme, de la Protection de lEnfant et de la solidarité (Mfpes), le professeur Mariatou Koné séjourne depuis quelques jours en France à linvitation des communautés ivoiriennes musulmanes vivant en France.

Et principalement de celles originaires de la région Bagoué et du grand nord. Elle y a célébré dans la nuit du 10 au 11 juin 2018, la nuit du destin ou encore Laylatoul-Qadr. Prières, invocations et exhortations ont constitué les temps forts de cette cérémonie.

Selon le Coran, c'est la plus sainte nuit de l'année: « Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Nous l'avons certes, fait descendre (le Coran) pendant la nuit d'Al-Qadr.

Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr ? La nuit d'Al-Qadr est meilleure que mille mois. Durant celle-ci descendent les Anges ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube », Sourate 97, Al-Qadr.

Littéralement, la nuit du destin (Laylatoul-Qadr) est, selon la tradition islamique, une nuit durant laquelle le « Coran est descendu dans sa totalité de la table gardée au ciel du monde puis dans l'âme du Prophète ».

Prenant part à la célébration de la nuit du destin à leurs côtés, elle a, à cette occasion invité les ressortissants ivoiriens à lunion et au pardon. « En cette période de jeûne, de partage et de consécration, je voudrais vous rassurer du soutien du gouvernement.

Je vous exhorte à lunion et vous encourage à vous pardonner les uns les autres pour construire lavenir, ensemble. Cest ce que Dieu aime et cest ce que le Prophète de lislam a prescrit à tous les musulmans : "aimer lautre plus que soi-même" ».

Poursuivant, elle les a exhorté à cultiver les valeurs de l'amour, de la paix et de la solidarité si chères à l'islam. Egalement, elle est revenue sur les initiatives et actions gouvernementales qui ont permis à la Côte divoire de retrouver la paix.

Il sagit entre autres des actions de grandes envergures du Chef de l'Etat, Alassane Ouattara qui a fait de la réconciliation nationale, du renforcement de la cohésion sociale et de la consolidation de la Paix, des priorités de laction gouvernementale.

« La main tendue du Président de la République en vue de réconcilier les Ivoiriens a permis à 96% des 300 000 de nos compatriotes réfugiés et exilés de la crise post-électorale de retrouver, dans la dignité et en toute sécurité, la terre natale. Jexhorte tous nos frères et soeurs à saisir la main tendue du Président de la République afin de tourner définitivement les pages tristes de lhistoire récente de notre pays.

La Côte dIvoire est notre bien commun le plus précieux. Ensemble, nous devons la préserver de la division. Bâtir une nation plus fraternelle, solidaire, forte et prospère est à notre portée » a indiqué la Ministre.

Outre les responsables des communautés organisatrices, Cette cérémonie a enregistré également la présence de plusieurs personnalités notamment lambassadeur Aly Touré, le Consul de Côte dIvoire en France représentant lAmbassadeur Charles providence Gomis, le président du conseil régional de la Bagoué, Siama Bamba ainsi que le directeur général du Fonds dentretien routier (FER), Diaby Lanciné.

Vingt-cinquième dans l'ordre chronologique, la sourate 97 qui évoque exclusivement la nuit du destin est composée de cinq versets. Elle décrit cette nuit valant « plus de mille mois. »

Cette célébration a une opportunité pour les guides musulmans ivoiriens de transformer cette nuit de haute portée spirituelle et en un moment d'interpellation et de prières. Ce, afin d'opérer un retour vers Dieu et d'adopter les changements qualitatifs vitaux pour la bonne évolution de la société ivoirienne.