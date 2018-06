Cote d'Ivoire: SIETTA 2018 à Abidjan - Un Salon du cajou pour l'autonomisation économique des jeunes africains

« Le Ramadan mois béni de repentance, de pardon et de piété ». C'est le thème de… Plus »

Le gouvernement entend poursuivre ses efforts en faveur d'un développement intégré et durable de l'anacarde en vue de sa valorisation plus accrue afin de rendre l'industrie du cajou attrayante pour la jeunesse », a souligné le ministre ivoirien du Commerce, assurant l'intérim de son collègue de l'Industrie.

À la cérémonie de lancement, le Nigéria a envoyé son ambassadeur en poste à Abidjan. L'Alliance africaine du cajou (ACA) et Competitive Cashew (ComCashew) avaient leurs représentants. Une présence qui montre l'intérêt accordé à la question de la transformation de l'or gris, à l'échelle du continent. Pour le 1er pays producteur - la Côte d'Ivoire - l'enjeu est plus grand.

