Nigeria: Violents affrontements entre soldats et bandits armés

En attendant le bilan officiel des différents accrochages, on parle de deux soldats nigériens tués et de plusieurs bandits neutralisés. Selon le ministre de la Défense nationale, Kalla Moutari, « les forces nigériennes ne failliront pas, la colonne de 17 véhicules coincés dans l'extrême nord-est du Niger sera détruite sans pitié ».

Malgré les pertes en vies humaines et les blessés dans leurs rangs en avançant sur l'ennemi, les soldats nigériens ont pris en chasse et mis en déroute les bandits armés qui se sont dirigés vers la frontière libyenne.

Grâce aux renseignements sur le terrain, les commandants nigériens ont vite cerné l'identité des bandits armés, des Tchadiens d'origine. Ils les ont ensuite pistés jusqu'aux confins de la dune 400 aux alentours de l'Arbre du Ténéré, et plus précisément à 400 kilomètres au nord d'Agadez où s'est produit le premier face-à-face il y a deux jours.

Le premier accrochage avec la colonne de 17 véhicules de bandits lourdement armés a eu lieu en plein Sahara nigérien. Informé sur les agissements de cette colonne étrangère qui coupait les routes et pillait les orpailleurs nigériens dans l'Aïr et le Ténéré, les commandants des zones de défense n°2 et 8 ont été instruits par leur hiérarchie de tout faire pour retrouver la colonne des coupeurs de route.

