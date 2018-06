Burkina Faso: Burkinabè de l'extérieur - Le Forum national de la diaspora prévu du 11 au 13 juillet 2018

L'hebdomadaire Conseil des ministres s'est tenu, le vendredi 8 juin 2018 au Palais de Kosyam. Plusieurs ordonnances, rapports et décrets ont été adoptés notamment la tenue du Forum national de la diaspora, du 11 au 13 juillet 2018, à Ouagadougou.

Le Burkina Faso organisera, du 11 au 13 juillet prochain, le Forum national de la diaspora à Ouagadougou sous le thème : « La contribution des Burkinabè de l'extérieur à la construction nationale ». La décision prise en Conseil des ministres du 8 juin 2018, a été annoncée par le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, Porte-parole du gouvernement, Rémis Fulgance Dandjinou.

En plus de la question du vote des Burkinabè de l'extérieur aux élections de 2020, a dit le ministre Dandjinou, d'importants sujets seront abordés, notamment la contribution de ces plus de 10 millions de Burkinabè au développement de leur Patrie. « Le vote des Burkinabè de l'extérieur est une promesse du président Roch Marc Christian Kaboré et elle sera tenue », a rassuré le ministre en charge de la communication.

A l'entendre, il sera surtout question d'échanger sur les opportunités que le pays offre et peut offrir à sa diaspora afin de contribuer conséquemment à la mise en œuvre réussie du Plan national de développement économique et social (PNDES) et du Programme présidentiel, en termes d'investissements dans les secteurs porteurs.

Pour le compte du ministère de l'Economie, des Finances et du Développement, a ajouté Rémis Dandjinou, le Conseil a adopté huit rapports dont deux ordonnances portant respectivement autorisation de ratification de l'accord de prêt conclu, le 20 janvier 2018 à Koudougou, entre le Burkina Faso et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA) et l'accord de prêt conclu, le 23 avril 2018 à Washington, entre le Burkina Faso et le Fonds de l'OPEP pour le développement international (OFID) pour le financement du projet de construction et d'équipement d'une Unité de formation et de recherche (UFR) en sciences et techniques et d'une cité universitaire à l'université Norbert-Zongo de Koudougou.

D'un montant total de 17,820 millions de F CFA HT, ces contributions de la BADEA et de l'OFID, complèteront celle de l'Etat qui est de 1 952 500 000 F CFA pour construire l'UFR et la cité universitaire dans un délai de quatre ans.

Pour le compte du ministère de l'Urbanisme et de l'habitat, le Conseil des ministres a adopté un décret qui détermine les modalités d'application de la loi CNT du 22 décembre 2015 portant bail d'habitation privée au Burkina Faso.

« Il définit les charges en matière de réparation supportées par le bailleur et le locataire, les conditions de révision du bail, la fixation du bail à travers un certain nombre de critères.

Nous avons adopté un référentiel des coûts de construction, ce qui permet, en fonction de la nature des matériaux de construction, du confort des logements et du lieu de résidence, de fixer un loyer », a conclu le ministre Dieudonné Maurice Bonanet.