Algérie: De nouveaux projets pour la prise en charge des personnes âgées

- Le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, Abdelwahid Temmar a donné, dimanche soir, le coup… Plus »

Elle a relevé, par ailleurs, que la visite et l'Iftar avec cette catégorie avaient pour objectif de "créer un climat de rapprochement entre les pensionnaires du centre, les autorités locales et les cadres du ministère de la Solidarité nationale, particulièrement en ce mois sacré du Ramadhan et à la veille de l'Aid".

S'exprimant en marge d'un Iftar qu'elle a partagé en compagnie du ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, Abdelwahid Temmar et du wali d'Alger, Abdelkader Zoukh avec les pensionnaires du centre d'accueil des personnes âgées de Bab Ezzouar, Mme Eddalia a fait savoir que plusieurs projets étaient prévus au profit des personnes âgées, notamment l'ouverture de nouveaux centres qui viendront s'ajouter aux 33 centres dont dispose l'Algérie, affirmant que sur le plan sanitaire, plusieurs centres hospitaliers du pays assuraient une prise en charge spéciale pour cette catégorie.

