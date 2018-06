Algérie: Le premier contingent de pèlerins du Sud embarquera le 29 juillet prochain d'Ouargla

- Le ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, Abdelwahid Temmar a donné, dimanche soir, le coup… Plus »

Les directions des Affaires religieuses et des Wakfs des wilayas concernées ont organisé des rencontres de sensibilisation et d'orientation des pèlerins sur les modalités d'accomplissement du rituel du hadj, pour un bon accomplissement de ce devoir religieux.

Les dispositions nécessaires ont été prises pour l'encadrement des pèlerins et leur prise en charge sur le plan santé et hébergement, en prévision du départ de ce premier groupe.

Ces vols, dont six (6) seront assurés par la compagnie Air-Algérie et les autres par la compagnie aérienne saoudienne, se poursuivront jusqu'au 3 aout prochain, a précisé le responsable en signalant que six appareils d'Air-Algérie de type Airbus et d'autres de la compagnie saoudienne transporteront ces futurs pèlerins à destination de l'aéroport de Médine.

