Algérie: Habitat - Opération d'envergure de distribution de logements à travers le pays

Alger — Une opération d'envergure de distribution des logements et de lotissements comprenant plus de 50.000 unités de différentes formules sera lancée, dimanche soir, a indiqué à l'APS un responsable du ministère de l'Habitat, de la Ville et de l'Urbanisme.

Le secteur de l'Habitat connaîtra ainsi la plus grande opération de distribution d'unités d'habitation et de lotissements sous l'égide du ministre de l'Habitat Abdelwahid Temmar et avec la participation de 12 ministres du gouvernement.

Plus de 50.000 citoyens bénéficieront de différentes formules d'habitation à travers les 48 wilayas, dans une opération d'envergure qui intervient en application des recommandations du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans le cadre des opérations de financement des programmes d'aménagement public des projets finis.

Selon le même responsable, il sera procédé à la distribution de plus de 24.00 unités de logement rural représentant plus de 48% du total des formules, plus de 6.000 unités AADL et plus de 13.000 unités LPL.

== 2.000 unités au profit des habitants d'Alger ==

La wilaya d'Alger bénéficiera, pour sa part, de 2.000 unités de logement de formule location-vente (AADL).

Cette action s'inscrit dans le cadre de la stratégie mise en place par le ministère pour la relance des projets en retard ou à l'arrêt.

L'opération d'attribution des logements se déroulera à la salle omnisports de Chérraga et verra la présence du ministre de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, Abdelwahid Temmar, le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya, la ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la condition de la femme, Ghania Eddalia et le wali d'Alger, Abdelkader Zoukh.

Neuf autres ministres participeront à cet évènement et se chargeront de lancer l'opération parallèlement à partir de neuf wilayas, il s'agit de Annaba pour le ministre des Travaux publics et des transports, Abdelghani Zaalane, Djelfa pour le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi et Oran pour la ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda Imane Feraoun.

Le ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi supervisera, de son côté, le lancement de l'opération à partir de la wilaya de Batna, le ministre des ressources en Eau, Hocine Necib à partir de Béchar, le ministre de la Jeunesse et des sports, Mohamed Hattab de Constantine et le e ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali à partir de Mascara.

A Ilizi, l'opération sera lancée par le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, tandis que le ministre du Commerce, Said Djellab s'en chargera à partir de Bouira.