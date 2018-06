Burkina Faso: Fonction publique - La coordination des syndicats en sit-in le 12 juin prochain

A ce moment, Il s'agira, selon Souleymane Badiel, de corriger les injustices et les iniquités qui existent entre les travailleurs. « Nous allons demander que les ratios soient établis entre les salaires les plus bas de chaque catégorie », a-t-il dit.

«C'est plus de 200 milliards de F CFA qui ont été détournés, bradés, pillés en quelques années», a déploré Souleymane Badiel. Et dans la mesure où le gouvernement reviendrait sur sa position, la CSFP soutient qu'elle prendra part aux concertations avec deux objectifs.

Il s'agit, entre autres, du respect des engagements du gouvernement sur le check-off et son opérationnalisation immédiate, de la prise de mesures précises et concrètes assorties de délais clairs sur le recouvrement des sommes dues au Trésor public par les contribuables indélicats et les hauts dignitaires, de la sanction de tous les coupables des crimes économiques : jugement et condamnation assortis d'indignité politique.

