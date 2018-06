Elle vise plutôt à saper l'action gouvernementale. «Ce comportement n'est pas admissible dans un domaine aussi sensible que celui de la santé. » a-t-il conclu. Pour le rassemblement (sit in) du syndicat des travailleurs de la Fonction publique, le ministre a fait savoir que « conformément à la réglementation en vigueur, le sit-in est illégal.

Puis d'ajouter que cette forme de manifestation qui consiste à soigner gratuitement les patients sans recouvrement de recettes, est inadmissible car elle va occasionner des pertes énormes qui vont jouer sur l'entretien et le renouvellement des infrastructures et des matériels dans les hôpitaux. Hors, note le ministre, « le matériel coûte très cher.

Samedi dernier, le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, Siméon Sawadogo, a animé un point de presse au sein de son ministère. Cette rencontre avec les hommes de médias, était pour leur faire savoir la réponse du gouvernement aux correspondances de deux syndicats (le SYNTSHA et la CSTFP) qui prévoient des manifestations le mardi 12 juin 2018.

