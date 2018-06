Maroc: Les mécanismes de financement des start-up au centre d'une rencontre à Casablanca

Pour atteindre cet objectif, la bourse de Casablanca a lancé le programme Elite, qui constitue une action phare pour apporter le soutien nécessaire aux sociétés nationales en matière de financement de leur développement, a-t-il dit, rappelant que ce programme dont la cinquième vague cible 10 entreprises à fort potentiel, continue à se développer et à susciter la confiance des compagnies marocaines et des organismes partenaires.

Intervenant à cette occasion, le directeur général de la bourse de Casablanca, Karim Hajji, a fait savoir que la place financière s'est inscrite dans cette dynamique visant à accompagner les entreprises innovantes tout au long de leur processus de développement à travers leur soutien dans la préparation et la structuration de la prochaine étape de leur croissance, via l'accès à des opportunités de financement à long terme, et permettre au marché des capitaux d'accueillir des entreprises aux meilleures normes d'organisation, de gouvernance et de transparence.

Initié par le Technopark sous le thème "Les mécanismes de financement des entreprises innovantes au Maroc", cet événement a pour objectifs principaux la recherche de synergie pour la communauté d'innovation, l'échange autour des nouveaux programmes et initiatives et la recherche des techniques de financement adaptées aux startups, rapporte la MAP.

