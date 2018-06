Maroc: Brahim Ould Salek s'ajoute à la longue liste macabre des opposants exterminés par la direction des séparatistes

Elle a, enfin, indiqué qu'avec le soutien de l'Association sahraouie des droits humains, elle introduira un recours près l'Audience nationale, la plus haute instance juridique espagnole, contre les dirigeants du Polisario qui ont commandité les crimes commis à Dheibya, Rachid et d'autres mouroirs.

Elle a également déclaré que la famille Brika, la tribu Yagout et l'ensemble Tekna feront tous les recours possibles pour que les assassins de Brahim Ould Salek soient déférés et jugés pour les nombreux crimes qu'ils ont commis. Dans ce contexte, elle implore toutes les forces vives, les activistes des droits de l'Homme et la communauté internationale de lui venir en aide pour que justice soit rendue à tous ceux qui ont été assassinés dans des conditions abjectes par les tortionnaires du Polisario et leur séides algériens.

Sa sœur qui, s'étant rendue dans les camps, a entendu parler des atrocités indicibles commises dans la prison Dheibya et des conditions inhumaines qui y règnent, s'est demandée : «Comment peut-il se pendre avec une couverture alors que tout le monde sait que les seules couvertures qui existent dans cette geôle sont celles des gardes chiourmes? Les prisonniers n'ont pas droit à ce luxe à l'intérieur de ces murs lugubres », ajoutant que tout le monde sait que les détenus de Dheibya sont ligotés 24 heures sur 24 et sont considérés comme perdus.

