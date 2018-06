Maroc: Qwant Music, le moteur de recherche musicale qui veut rassembler

Parmi ces derniers, "des décrypteurs audio" qui "détectent le tempo de la musique, son humeur, la tonalité des accords, la complexité rythmique", permettant de proposer à l'internaute "des chansons qui ont les mêmes critères musicaux", explique à l'AFP Frédérick Rousseau, directeur de la valorisation de la recherche à l'Ircam et compositeur. Au total, 2,3 millions d'artistes sont référencés aujourd'hui sur le moteur de recherche, soit 7 millions d'albums et 50 millions de chansons, selon Qwant Music qui promet, comme Qwant, de protéger les données des utilisateurs.

L'idée de Qwant Music, basée en France sur l'île de Corse, est de regrouper l'ensemble de l'univers d'un artiste : fiche Wikipédia, chansons en écoute via iTunes ou les différentes plateformes de streaming, clips via Youtube, réseaux sociaux, actualité, concerts, albums. "On n'est pas devenu un énième site de vente de musique en ligne", précise à l'AFP Eric Leandri, président de Qwant Music et co-créateur de Qwant, connu notamment pour ne pas tracer les utilisateurs sur internet.

