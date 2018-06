Togo: Robert Dussey s'entretient avec Benjamin Netanyahu

L'Agence de coopération israélienne est très active au Togo. Elle vient d'installer le premier centre de traumatologie à l'hôpital d'Atakpamé et forme en ce moment des experts à Institut technique d'appui et de recherche agricole (ITRA) à Davié.

Son but est de perpétuer la mémoire individuelle et collective des victimes de la Shoah, d'honorer les Justes des Nations et de tout mettre en œuvre pour s'assurer que le Monde n'oubliera jamais.

Robert Dussey, le ministre des Affaires étrangères, effectue les 11 et 12 juin une visite officielle en Israël. Il a été reçu en début de matinée par le Premier ministre, Benjamin Netanyahu. Les discussions ont porté sur la coopération bilatérale dans les domaines politiques, économiques et de la formation.

Copyright © 2018 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.