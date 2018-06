Madagascar: Cosafa Cup - Les Barea plient mais ne rompent pas

Autant le dire, l'expérience a fait défaut à cette jeune équipe, mais gageons qu'avec le temps. Tsito, Baggio, Carlos, Tsiry, Théodin et Lalaina savent maintenant quoi faire. Et c'est tout l'intérêt de ce Cosafa Cup.

Dominer et marquer. Quant au match pour la troisième place, elle est à oublier car ils ont voulu contenter tout le monde en lançant dans le bain Theodin et Patrick à la place de Johnny et Toby.

On peut également parler d'une première réussie pour le duo Franklin Andriamanarivo et Mamisoa Razafindrakoto même si les deux hommes ont eu, sous l'énorme pression, cafouillé lors de la demi- finale perdue contre les Zambiens.

Si on y ajoute le fait que 7 des 20 joueurs avaient moins de 23 ans, alors il y a lieu d'être confiant pour le futur. Car on a là un groupe exceptionnel.

