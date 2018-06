Madagascar: La dernière tentative du P.M. aujourd'hui

Le Premier ministre doit user de tout son art de la conviction pour trouver une solution qui convienne à toutes les parties. Mais il se heurte à un bloc monolithique formé par les manifestants du 13 Mai. Les tractations vont être menées tout au long de la journée. C'est donc vers le chef de l'Etat que tous les yeux vont se tourner. Il y a peu de chance qu'il cède aux exigences de ces députés extrêmement fermes. Demain, on se tournera donc vers la HCC qui devra une fois de plus trancher.

Le président de la République joue sa position de décideur pour refuser les noms qui ne lui conviennent pas. Tel que c'est parti, on s'achemine vers une impasse. Ce soir au plus tard, les nominations devront être faites. Fort de ce pouvoir dont il veut se servir, le chef de l'Etat manœuvre à sa guise. Il met le Premier ministre dans une position inconfortable car ce dernier doit, comme nous l'avons dit, trouver le juste équilibre. La clé de répartition présentée par l'opposition est claire et les députés du changement n'ont pas l'intention de céder. Après leur déconvenue, lundi de la semaine dernière, lors de l'annonce du nom du Premier ministre, ils ont décidé de ne plus se laisser manipuler. Il n'y aura donc pas d'accord politique au sommet comme la première fois ou sinon, c'est toute la lutte menée depuis deux mois qui n'aura servi à rien.

