Madagascar: Assemblée nationale - Vers la recomposition du bureau permanent

5 février 2019. Les changements ne toucheraient pas uniquement l'instance dirigeante de la Chambre Basse. Ils pourraient également s'opérer au niveau des simples députés. Pour la simple raison qu'il n'est pas exclu que certains d'entre ces derniers seraient recrutés dans la nouvelle équipe gouvernementale. Dans tous les cas, des nouvelles têtes feraient leur entrée à Tsimbazaza, étant donnée que les députés devenus ministres devront être remplacés. Il appartiendra donc à la HCC de désigner les remplaçants de ceux qui choisiraient d'intégrer le gouvernement de Ntsay Christian. En tout cas, on a appris du côté de la CENI que le mandat des députés actuels expirera le 5 février 2019. C'est-à-dire qu'ils ne seront plus à Tsimbazaza lors de la première session ordinaire du Parlement de 2019 qui débutera, d'après la Constitution, le premier mardi de mai.

A entendre les discours prononcés sur la Place du 13 Mai et suite à la rencontre du Premier ministre de consensus Ntsay Christian avec les representants des 73 députés pour le changement, quelques uns d'entre ces derniers pourraient intégrer le futur gouvernement. Des sources concordantes ont même permis de savoir que, des membres du bureau permanent de l'Assemblée nationale feraient partie de l'équipe gouvernementale dirigée par Ntsay Christian. Cette éventualité est également valable du côté des députés pro-régime. Car nos informations indiquent que, quelques uns de ces élus pro-HVM pourraient composer le nouveau gouvernement. Dans ces deux cas, la recomposition du bureau permanent de la Chambre basse sera incontournable, sans pour autant aller jusqu'à remettre en cause la présidence de Jean Max Rakotomamonjy. Bref, ce sera une occasion pour ceux qui les revendiquaient depuis longtemps, de procéder à des changements au sein du bureau permanent de l'Assemblée nationale.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.