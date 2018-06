Madagascar: Toliara / Atelier sur la nationalité - Des millions d'apatrides

Incroyable. Selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR) il existe 12 millions d'apatrides (qui n'ont pas de patrie donc, pas de nationalité, aucun droit) à travers le monde. Ce Haut Commissariat s'active depuis 2015 à régulariser, avec les pays qui les accueillent, à faciliter la naturalisation des apatrides.

Ces apatrides ne sont pas dépaysés pour autant. Il y a environ 300 000 indiens (karàna) sur la côte Ouest, un peu moins de chinois sur la côte Est. Dans les régions, ils se mêlent facilement avec la population, tout en gardant leurs us et coutumes. Voilà cinq générations qu'ils sont dans l'île. Seulement 1 600 naturalisés depuis 1960. Beaucoup de brassages, beaucoup de métis. Ces derniers n'ont pas eu de difficultés pour obtenir les cartes d'identités malgaches. Quid du certificat de nationalités ? Car même malgache de mère et de père, portant un nom étranger, l'administration peut exiger le certificat de nationalité. Surtout pour le passage à l'Université, ou l'acquisition d'un passeport de voyage.

N'oublions pas que Madagascar était une colonie française. Au moment de l'indépendance, ceux qui voulaient acquérir leur nationalité avaient tout juste six mois pour le faire. Ce qui ne fut pas fait faute de temps. On les appela « les oubliés de Madagascar ». Ainsi la France et Madagascar ont mis ensemble leur bonne volonté pour régulariser et faciliter les papiers des apatrides.

Depuis toujours, seuls les hommes avaient la possibilité de donner la nationalité malgache à leur enfant. La femme peut la donner seulement depuis 2016 grâce à la loi 2016-38.

L'association « Focus development » a tenu des ateliers à Antananarivo, Fianarantsoa. A Toliara, le 8 Juin dernier, l'équipe de Maika Fandresena est venue sensibiliser les journalistes et communiquer l'apatridie.