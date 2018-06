Madagascar: Sport cérébral - Le fanorona à l'honneur pour une semaine

Le fanorona, jeu culturel malgache.

Le fanorona est le jeu de stratégie auquel on initiait les rois, dès leur plus jeune âge. Focus donc sur ce jeu typiquement malgache pendant une semaine.

Véritable casse-tête, le fanorona est un jeu stratégique adapté aux adeptes de sport cérébral. Dans les coins de rues, sur les bancs publics, au jardin d'Antaninarenina, le jeu de plateau traditionnel Malgache se joue dans divers endroits! De cet engouement est née la semaine du fanorona. Du 15 au 22 juin, petits et grands pourront découvrir et s'adonner à cette passion à l'IKM Antsahavola et au 3.14 Ambatonakanga. Durant ces sept jours, la programmation s'annonce haut en couleur avec plusieurs activités. Vente-exposition, conférences et ateliers, tourneront autour du fanorona.

A travers ces rencontres entre acteurs culturels et passionnés, le fanorona sera traité sous toutes ses coutures car plus qu'un simple jeu, il fait partie de l'identité culturelle malgache. Selon les organisateurs, le but est avant tout de mettre en avant le volet culturel et en faire un levier de développement. Conscient du fait que la jeune génération se tend ouvertement aux jeux occidentaux, cette initiative consiste à faire découvrir le fanorona en premier lieu, et leur transmettre la passion en second lieu.

E-fanorona. A savoir toutefois que des programmeurs malgaches, de Nelly Studio, ont déjà sorti une application téléchargeable. e-Fanorona a fait une fois de plus, le pont entre tradition Malagasy et technologie à l'international. La version 4 d'e-Fanorona est disponible depuis 2014 et téléchargeable gratuitement sur AppStore pour tous les utilisateurs d'iPhone/iPad et sur Google Play. Une interface remaniée, chaque partie du menu est accessible au niveau d'une barre latérale sans avoir à passer par différents écrans.

Pour ce qu'il est du mode en ligne, les différentes étapes du jeu ont été simplifiées, et l'application permet de gérer les connexions faibles. Pour les parties contre l'intelligence artificielle du jeu, l'utilisateur a la possibilité de choisir le type de personnalité adoptée par l'intelligence artificielle, (gourmand, conquérant ou voyageur). Enfin quatre thèmes différents peuvent être sélectionnés pour habiller le jeu aux couleurs selon la préférence du joueur, allant du old paper au simple wood en passant par le « sweet candy » et microcosmos.