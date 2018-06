Madagascar: Ambohimangakely - Le domicile d'un particulier attaqué par trois bandits armés

Une somme de 150 000 ariary, un ordinateur portable, un appareil photos, un autoradio, et le papier de la moto du propriétaire ont été dérobés. Selon les informations émanant de la gendarmerie qui se charge de l'enquête, l'attaque a été commise à minuit et demi par trois individus armés des deux pistolets. Deux d'entre eux se sont entrés de force dans la maison tandis que l'un est resté à l'extérieur pour surveiller les alentours. Pris au dépourvu, les personnes qui étaient surprises en plein sommeil et menacées par des armes, ont tenté d'appeler secours mais en vain. Ayant entendu les cris d'alerte des victimes, des riverains se sont précipités sur le lieu mais ils ont dû se replier car les bandits leur ont lancé de pierres.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.