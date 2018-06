Madagascar: Concours photo - Harena Madagasikara - Randrianatoandro Naly Thierry à la première marche du podium

D'après les organisateurs du concours, le message est passé, l'objectif de ce concours est atteint. Force est de constater que, ces patrimoines se rallient à l'histoire de Madagascar, qui font partie de l'héritage pour les générations à venir, malheureusement, ils sont en péril. Le fasan-Rainiaro est déshonoré. Fief « par excellence » des délinquants de tout genre, les alentours sont même devenus dangereux et peu fréquentables à cause de ces bandits. Actuellement, le lieu est presque détruit complètement pourtant, il fait partie de ces patrimoines, témoin de l'histoire de Madagascar depuis la monarchie. Rainimboay quant à lui, était un soldat proche du premier ministre Rainilaiarivony, du temps de Rasoherina. Décoré de 12 honneurs, il fait partie de ceux qui ont protégé de leur vie la royauté. Quand il mourut, on lui a offert des obsèques dignes des grands hommes, et inhumé dans un tombeau digne des grands officiers.

