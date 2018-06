Madagascar: Echos de l'ITM - L'Indonésie invité d'honneur de la prochaine édition

De g à d : Le chargé d'affaires de l'Indonésie Heru Wicaksono, Eshan N M Dahoo, country manager de Rogers aviation et Rabemananjara Lalaina directeur de promotion à l'ONTM ont procédé au tirage de la tombola.

Le rideau est déjà tombé sur le salon international du tourisme qui a attiré beaucoup d'investisseurs nationaux et internationaux. Ces derniers ont été unanimes sur la réussite de ce salon, et promettent de faire encore mieux à la prochaine édition. Des accords ont été conclus et des coopérations de tout genre ont été établies. En effet, l'ambassade d'Indonésie et la compagnie aérienne Kenya Airways, ont offert un ticket d'avion Tana - Jakarta aller et retour aux visiteurs qui se sont pressés au stand de l'Indonésie durant cette foire, et ont répondu à un questionnaire sur ce pays qui a un lien historique avec le notre. Le tirage de la tombola a eu lieu vendredi après-midi à l'ambassade en présence du country manager de Rogers aviation et représentant de Kenya Airways Mr Eshan N M Dahoo, et du directeur de la promotion du tourisme à l'ONTM Lalaina Rabemananjara.

Prenant la parole, le chargé d'affaires de l'Indonésie Mr Heru Wicaksono s'est félicité de la coopération existant entre cette compagnie aérienne kenyane et l'ambassade, et espère un développement encore plus grand car son pays sera l'invité d'honneur du prochain salon. Il a rappelé aussi l'accord qui a été conclu entre l'ONTM et l'Indonesie, signé au mois de mars dernier à Bali. Le représentant du Kenya Airways a exprimé la volonté de sa compagnie à coopérer avec l'Ambassade pour développer la relation historique et fraternelle entre Madagascar et l'Indonésie. Quant au représentant de l'ONTM, il a souligné que l'office est toujours disponible à toute action favorisant le développement du tourisme à Madagascar. La chance a souri à Randrianatoandro Mickael qui va pouvoir visiter ce merveilleux pays. Son billet est offert par Kenya Airways et la compagnie aérienne nationale indonésienne Garuda.