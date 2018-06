Madagascar: Startup Weekend - Toujours à la recherche de projets productifs

Startup Weekend continue d'inciter les jeunes à créer des projets innovants.

Créer une startup en un temps record. C'est le défi à relever par les participants de l'évènement entrepreneurial Startup Weekend. Après le succès à Antananarivo et à Paris en 2017, la première édition pour Fianarantsoa a été lancée le 25 mai dernier à l'Atiala Andrainjato, dans la capitale du vin. Toujours avec le même format de 54 heures, les participants ont concouru en constituant une équipe soudée autour d'une idée, et créer une startup. Après deux jours de travail soutenu dans une ambiance conviviale, chaque groupe a présenté son projet devant un jury composé d'entrepreneurs confirmés, d'investisseurs et de partenaires. Pour cette année, l'évènement compte héberger une centaine de porteurs de projet, qui formeront 10 équipes de 10.

D'après les promoteurs de l'événement, le thème de l'année concerne plusieurs secteurs allant de l'informatique à l'environnement, en passant par l'agriculture, l'élevage et les TIC. « Tous les types de projets sont les bienvenus. Le but est de donner une chance à tout type de projet, et de permettre l'innovation dans tous les domaines », ont indiqué les organisateurs. Startup Weekend est connu comme étant le plus grand incubateur au monde.

Depuis sa création en 2007, près de 2 900 évènements ont été organisés, à travers 150 pays, regroupant 193 000 personnes et ayant donné lieu à la création de 23 000 équipes. D'après les informations, 12 % des projets créés donnent lieu à une véritable création d'entreprise.