Afrique: Le Cameroun gagne 10-0 et se qualifie la CAN féminine

Sans grande surprise, les Lionnes indomptables seront au Ghana en novembre prochain grâce à leur large victoire 10 buts à zéro au total des deux matches face aux Diablesses rouges du Congo.

A l'issue du match aller gagné à Brazzaville (0-5), les Camerounaises avaient commencé à préparer leurs valises pour la prochaine CAN. Le visa d'entrée au Ghana a été un pur copier-coller avec un deuxième 5-0. Cinq buts signés Nchout Njoya Ajara (20'), Thérèse Abena (22'), Aboudi Onguene (50' et 54') et Michelle Akaba(84').

L'expérience camerounaise a été pour beaucoup dans ce festival de buts. Les Lionnes Iindomptables ont littéralement achevé une adversaire congolaise fébrile tactiquement et physiquement.

Rien à faire contre une formation camerounaise entrée en stage depuis deux mois, avec, dans un premier temps, les joueuses amateurs, puis à deux semaines des éliminatoires, les joueuses professionnelles qui évoluent ensemble depuis près de dix ans.

Le sélectionneur Joseph Ndoko, arrivé à la tête de cette équipe le 5 juin 2017 avait battu le rappel des joueuses expérimentées. Convoquant même des joueuses qui n'avaient plus fait partie du groupe depuis quelques années.

Le cas de Francine Edoa Zouga, sociétaire de l'AS Nancy en France, sortie de la sélection après le mondial 2015 au Canada, et de Marlyse Ngo Ndoumbouk, meilleure buteuse du championnat de Ligue 2 française avec une trentaine de buts inscrits. Pendant son séjour hors de la tanière, cette machine à but a disputé et remporté le mondial militaire en 2016 sous les couleurs de la France.

La prochaine CAN féminine sonne comme un défi pour toutes les joueuses, notamment les anciennes, décidées de soulever enfin le trophée de championne d'Afrique.

Depuis l'organisation de la première Coupe d'Afrique en 1991, autrefois dénommé championnat d'Afrique, le Cameroun a connu quatre échecs en finale : 1991, 2004, 2014, et 2016. Des échecs en finale, presque toujours face au Nigeria, son éternel bourreau.

Dans les autres rencontres se sont qualifiés l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Cameroun, la Guinée Equatoriale, le Mali et la Zambie. La seule surprise a été l'élimination de la Côte d'Ivoire sortie par le Mali après deux nuls. mais pour avoir incrit deux buts à Abidjan, lors du match aller, le Mali a bénéficié de la règle des buts marqués à l'extérieur.